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Bu alan adı ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından duraklatılmıştır. Alan adınız, mali ya da idari nedenlerle duraklatılmış olabilir!



Alan adınız, mali nedenlerle duraklatılmış ise:

Alan adınızın ödeme sorumlusunun "nic.tr" sistemine giriş yaparak (log-in olarak) "Hızlı Erişim" menüsünde bulunan "Ödeme Sorgulama ve Ödeme İşlemleri" ödeme yapması gerekmektedir.



Alan adınız için gecikmiş bir ödeme olup olmadığını, yönetim panelinizde, "Ödeme Sorumlusu İşlemleri" menüsünde bulunan "



Alan adınız idari nedenlerle ile duraklatılmış ise:

"Yardım-Destek" menüsünde bulunan "



Bu linki kullanabilmek için bir sorumlu kodu ile "nic.tr" sistemine giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Eğer bir sorumlu kodunuz yok ise lütfen öncelikle "Hızlı Erişim" menüsünde bulunan "



Bu alan adı ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından duraklatılmıştır. Alan adınız,ya danedenlerle duraklatılmış olabilir!Alan adınızın ödeme sorumlusunun "nic.tr" sistemine giriş yaparak (log-in olarak) "Hızlı Erişim" menüsünde bulunan "Ödeme Sorgulama ve Ödeme İşlemleri" ödeme yapması gerekmektedir.Alan adınız için gecikmiş bir ödeme olup olmadığını, yönetim panelinizde, "Ödeme Sorumlusu İşlemleri" menüsünde bulunan " Alan Adı Bazında Geçmiş Ödemeler " linkinden kontrol edebilirsiniz."Yardım-Destek" menüsünde bulunan " Destek İstiyorum " linkini kullanarak konu ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.Bu linki kullanabilmek için bir sorumlu kodu ile "nic.tr" sistemine giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Eğer bir sorumlu kodunuz yok ise lütfen öncelikle "Hızlı Erişim" menüsünde bulunan " Sorumlu Kodu Başvurusu " linkini kullanarak bir sorumlu kodu kaydı yapınız. Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)





